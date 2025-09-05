フランスのマクロン大統領は4日、停戦後のウクライナの「安全の保証」をめぐり、26か国が部隊の派遣など参加を約束したと発表しました。アメリカの支援も近く確定するとしています。ウクライナを支援する有志連合のオンライン会合が4日、フランスで開かれ、ウクライナのゼレンスキー大統領や、ヨーロッパ各国、日本などの首脳らが参加しました。会合後、マクロン大統領はロシアとの停戦が実現した場合に、ウクライナの安全を保証す