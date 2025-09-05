「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）阪神が７投手による継投で逃げ切った。佐藤輝の３６号２ランで先制し、七回には近本、森下の二塁打などで４得点。中日の追い上げをしのぎ、優勝へのマジックを「４」とした。また、今季の３位以内が確定。１３度目のＣＳ進出を決めた。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は森下に注目。中日３連戦で本来の姿を取り戻したと復調に太鼓判を押した。◇◇森下がこの中日３連