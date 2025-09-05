「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）阪神がカード勝ち越しで中日戦の成績を五分に戻した。初回に佐藤輝が先制の３６号２ランを放つと、四回には野選で追加点を奪い、七回には近本、森下の適時二塁打などで４得点。１３カード連続の勝ち越しで優勝マジックは４となった。また、今季の３位以上も確定しＣＳ進出が決まった。以下、藤川球児監督との主な一問一答。◇◇−相手も粘り強い中でなんとか勝ちきった