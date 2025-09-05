◇セ・リーグヤクルト12−1巨人（2025年9月4日長良川）ヤクルト・村上の満塁本塁打は22年6月23日中日戦以来、3年ぶり通算8本目。チームでは池山隆寛10本、山田9本に次ぎ、ラミレス、畠山和洋の7本を抜き歴代単独3位に浮上した。現役で8本は中村（西）の22本（プロ野球最多）を筆頭に山川（ソ）と並び4位タイ。また、巨人戦の満塁弾は通算3本目で田淵幸一（神）、谷繁元信（中）、波留敏夫（中）と最多で並んだ。なお、