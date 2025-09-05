お笑いコンビ、スピードワゴンの井戸田潤（52）の妻でモデルの蜂谷晏海（33）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。長男とのツーショットを公開した。7月末に第2子妊娠を公表した蜂谷は、「ぽっこりお腹がもはやヒップシート化しているぐんぐんお腹も大きく成長中!」と明かし、大きくなったお腹の上で長男を抱くツーショットを披露した。また「今日から7ヶ月目に突入!」とし「頻尿問題、こむら返り、お腹の張り、胎動の感触