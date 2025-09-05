2019年、前回のエボラ熱流行の際に使用された病気について説明する冊子＝ゴマ（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】コンゴ（旧ザイール）の保健当局は4日、中部カサイ州で疑い例を含む28人がエボラ出血熱に感染し、15人が死亡したと発表した。世界保健機関（WHO）は感染者が増える恐れがあるとして緊急対応チームを現地に派遣し、拡大防止に当たっている。8月20日に高熱や嘔吐といったエボラ熱の症状を示す患者が入院して感染が