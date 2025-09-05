元AKB48／SKE48山内鈴蘭（30）が4日、自身のインスタグラムを更新。セカンド写真集の発売を発表した。山内は「この度、セカンド写真集を発売させて頂く事になりました。撮影地は、タイに行ってきました！」と明かし、バストトップを腕で隠した笑顔ショットを公開した。そして「今回のテーマは『記憶の中のアルバム』どの記憶を思い出しても、楽しかったなって心が温かくなったり、思い出し笑いしちゃったり、好きだなぁ、好きだっ