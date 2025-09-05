俳優川〓麻世（62）が4日、ブログを更新。結婚1周年を迎えたことを報告した。川〓は「今朝キッチンから何やらいい香りがしてた俺はソファで携帯をいじっていると花音がご飯できたよとダイニングテーブルにドカン!!」と妻・花音さんが作ったローストチキンの写真を投稿した。続けて「花音が『一周年おめでとう』とそうなんです今日は我々の入籍一周年記念日なんですあっという間の一年だったな」とつづった。続けて「余