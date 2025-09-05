秋篠宮家の長男・悠仁さまの「成年式」が6日に行われる。40年ぶりに行われる儀式では、「こども」から「大人」の仲間入りを果たしたことが姿や音でも感じられます。古式ゆかしい「ハレの日」の儀式には、どのような伝統があるのでしょうか。成年式とは「元服」儀礼皇位継承順位第2位の悠仁さま。2024年に18歳で成年となりましたが、大学受験を控えていたため、1年延期に。大学夏休み中で学業に支障が無いことから、19歳の誕生日