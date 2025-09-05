ロックバンド、HOUND DOGのベーシストとして知られるミュージシャンの鮫島秀樹（70）が4日までに自身のブログを更新。手術の成功を報告した。鮫島は8月28日に左変形性股関節症の手術のため入院したことを報告。最新の投稿で「股関節の手術も成功しました。院長先生、スタッフの方々に感謝!!有難うございました」と感謝を伝えた。続けて、ピースサインをする自身の近影を添え「後は自分の努力次第です、ゆっくりとリハビリを重ねて