元フジテレビのフリーアナウンサー、タレントの久慈暁子（31）が4日までに自身のインスタグラムを更新。ロンドンでの思い出の写真を投稿した。久慈は「London with my mom」と母とロンドンを旅行したことを報告。「母が長年憧れていたロンドン。これぞロンドンという景色から思い出が始まりました」として、ノースリーブ姿でビッグベンをバックに、赤い電話ボックスと写る写真や、バッキンガム宮殿、ウェストミンスター寺院を訪れ