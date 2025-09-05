表紙を飾ってくれた女優をお手本に、特別な夜の女性のお洒落について検討する本連載。今回は、石垣島のリゾートでの装いを、森 香澄さんと考える。【森 香澄の場合】非日常な白ワンピが、大人の夏休み気分を極限まで盛り上げる開放的なムードに後押しされ、ここぞとばかりに、カジュアルでリラクシーなスタイルを楽しみたくなる南国。だからといって、手を抜いていい、というわけではない。撮影の舞台である「seven x seven 石垣」