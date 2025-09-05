北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵が共演するドラマ『小さい頃は、神様がいて』が、フジテレビ系にて10月9日より毎週木曜22時に放送されることが決まった。北村は地上波ゴールデン・プライム帯ドラマ初主演。北村と仲間の共演は約12年ぶり。【写真】距離が気になる、、『小さい頃は、神様がいて』夫婦役の北村有起哉＆仲間由紀恵脚本家・岡田惠和の完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（北村）と、その妻・