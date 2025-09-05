多部未華子が主演する『連続ドラマＷ シャドウワーク』（全5話）が、WOWOWにて11月23日より毎週日曜22時に放送・配信されることが決まった。多部はWOWOW連続ドラマ初主演。【写真】どんどん美しくなってると話題！多部未華子、過去から今を追うフォトギャラリー本作は、江戸川乱歩賞作家・佐野広実による2022年刊行の同名小説を実写化。ドメスティック・バイオレンスの被害に苦しむ妻たちが、絶望の果てで生きるためにたどり