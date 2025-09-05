松島聡（timelesz）と白洲迅がダブル主演するドラマ『パパと親父のウチご飯』が、テレビ朝日系にて10月4日より毎週土曜23時に放送されることが決まった。松島は地上波連続ドラマ初主演。【写真】聡ちゃんと白洲迅がキャラクターを再現！『パパと親父のウチご飯』原作書影豊田悠の同名漫画を実写化する本作は、シングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘するホームドラマ。突然元カノから娘を預けられた、接骨院