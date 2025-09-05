鈴木亮平が主演する劇場版『TOKYO MER』の第3弾の公開が決定。主人公でTOKYO MERのチーフドクター喜多見幸太を演じる鈴木亮平と、厚労省のMER計画推進部統括官・音羽尚を演じる賀来賢人の出演が明らかとなった。【写真]】音羽（賀来賢人）も登場！『TOKYO MER』劇場版第3弾場面写真2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』。鈴木演じる医師の喜多見幸太は「待っているだけじゃ、助けられない命が