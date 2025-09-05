【オークランド近郊（米カリフォルニア州）３日（日本時間４日）＝金川誉】日本代表は米国遠征のメキシコ代表戦（６日）に向け、冒頭１５分のみを報道陣に公開し、その後は非公開で戦術練習を行った。別メニューで調整していたＭＦ三笘薫（２８）が完全合流。アジア以外と約２年ぶりの一戦へ、「戦術的なところしっかりと遂行できるようにしたい」と語った。Ｗ杯の１６強常連国と戦う上で、三笘が求めるテーマを、担当の金川誉記