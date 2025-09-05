◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）これこそ千載一遇のチャンスだ。第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（６日、札幌）でポペットに騎乗するデビュー２年目の橋木太希騎手（１９）＝栗東・フリー＝は、うれしい重賞初挑戦となる。同馬の新馬勝ちを含めて自身のＪＲＡ通算勝利は２勝にとどまるが、人馬ともに初タイトルへ鼻息は荒い。「勝った次の日に先生（高橋康調教師）から『そのまま行ってくれ