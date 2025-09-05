気になる有力馬の近況をリポート！東京本社・後藤光志（29）が、多くのG1ホースが夏休みを過ごす「ノーザンファーム天栄」（福島県天栄村）を訪問。木実谷雄太場長（45）に春のクラシック戦線で活躍した3歳馬や期待の2歳馬、巻き返しに燃える実力馬などの現状を聞いた。鹿毛の馬体がまばゆく輝く。今年の桜花賞馬エンブロイダリー（牝3＝森一）が力強い脚取りで姿を見せた。現在は直行が発表された秋華賞（10月19日、京都）へ