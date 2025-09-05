１３日に国立競技場で開幕する陸上の世界選手権の公開練習が４日、同会場で行われた。６月に日本国籍を取得した混合１６００メートルリレーの青木アリエ（２１）＝日体大＝が初出場となる大舞台へ力を込めた。特別な気持ちが湧いた。６月に日本国籍を取得し、混合１６００メートルリレー代表の青木（旧姓フロレス）は日の丸が描かれた赤いユニホームを初めて着用し、「やっと日本国籍が取れた実感が湧いた」と笑顔を見せた。