台風第１５号は、須崎市付近を１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。 【写真を見る】【台風】台風15号（ペイパー）四国・高知県上陸最大瞬間風速25メートルこのあとの進路と勢力は？関東では300ミリの雨も…今後の四国、東海、関東の天気は気象庁発表 台風第１５号は、５日４時には須崎市付近の北緯３３度２０分、東経１３３度１０分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進ん