中1週で挑むワンダーキサラは石橋師がまたがり、坂路で4F57秒3〜12秒0。指揮官は「このぐらいでいいんじゃないかな」とうなずく。昨年6月以降は全て芝1200メートル戦に出走し【2・6・1・2】と堅実な成績。前走は2馬身差の快勝で1分7秒2の勝ち時計も優秀だった。「中京は走りやすい馬場だったとはいえ、持ち時計も詰めていた。重賞の舞台でも」と期待を寄せた。