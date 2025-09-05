秋の阪神開幕週メイン「第39回セントウルS」に登録した森秀厩舎の2頭はデュガ（セン6）が回避し、補欠1番手だった3歳馬エコロジークが繰り上がりで出走することになった。4日の最終追いは、初コンビの田口を背に坂路で4F51秒2の好時計。鞍上は「制御するのが難しいところはあるけど、いいスピードを持っている」と感触をつかんだ。3勝クラスから重賞に格上挑戦となるが「開幕週の馬場でスピードを生かせれば」とイメージした。