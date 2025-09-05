◇セ・リーグDeNA1−0広島（2025年9月4日マツダ）DeNAは雨の影響で中断を挟み1―0の6回途中で雨天コールドとなり、先発の平良が5回無失点で今季3勝目を今季初完封で手にした。「足場は悪くなかった。スライダーが良かった」と笑顔。トレーナーに脱水症状対策として「辛いもの」を勧められ、5回終了時に苦手の一味とピクルスを口にした。だが「その後登板がなく効果は分からなかった」と苦笑い。3回攻撃中の52分の中断