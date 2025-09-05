◇パ・リーグロッテ2−9日本ハム（2025年9月4日ZOZOマリン）ロッテの2年目右腕・木村が6回6失点でプロ初黒星を喫した。2回に2点を先制され、3回は4失点。4回以降は直球を主体に3イニング連続で3者凡退に抑えただけに「もったいなかった。初回からできていれば…」と悔やんだ。最下位のチームは両リーグ最速で70敗目を喫し、今季の日本ハム戦の負け越しも決定。吉井監督は木村について「調子が悪かったみたいだけど、そ