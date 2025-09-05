気象庁によると、台風第１５号は、四国地方を東北東に進んでいます。西日本から北日本では、５日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。四国地方、近畿地方、東海地方、関東甲信地方、東北地方では５日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁の発表内容は以下のとおり。［気象概況］台風第１５号は、５日４時には高知県須崎市