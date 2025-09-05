気象台は、午前5時21分に、洪水警報を松阪市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】三重県・松阪市に発表 5日05:21時点三重県では、5日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松阪市□洪水警報【発表】5日夕方にかけて警戒■熊野市□洪水警報5日夕方にかけて警戒■紀宝町□洪水警報5日夕方にかけて警戒