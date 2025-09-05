ｔｉｍｅｌｅｓｚ・松島聡（２７）と俳優・白洲迅（３２）が、テレビ朝日系ドラマ「パパと親父のウチご飯」（１０月４日スタート。土曜、後１１・００）でＷ主演を務めることが４日、分かった。２人は、共同生活をしながら子育てに奮闘するシングルファーザーを演じる。漫画家・豊田悠氏による人気同名漫画を実写化。地上波連ドラ初主演となる松島だが、驚くべきはその役柄だ。グループでは穏やかで優しそうなイメージの末っ子