◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１２ヤクルト＝８回裏降雨コールド＝（４日・岐阜）雨予報で心配していたが、それ以上に、ヤクルトに大敗したことが心配になった。岐阜の巨人ファンはどう思っただろうか。首位・阪神を意識しても届く数字ではないが、このまま２位を死守できるのか。不安の残る内容だった。ヤクルトとの３連戦は初戦から４点、５点と奪って連勝した。攻撃陣は確実に上り調子と感じていたが、この日は吉村を打