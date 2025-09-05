「巨人１（降雨コールド）１２ヤクルト」（４日、ぎふしん長良川球場）衝撃的な打棒の大爆発だった。ヤクルト・村上宗隆内野手が決勝弾＆今季自身初の満塁弾をかっ飛ばすなど３安打６打点の大暴れ。「今日勝てたことが一番うれしい」と達成感を漂わせた。初回２死三塁の場面では又木の直球を捉え左中間席にたたき込む２戦連続の１６号先制２ラン。前夜の第４打席で本塁打を放っており２打席連発となった。四回は泉のカーブを