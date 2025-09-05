「ロッテ２−９日本ハム」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）胸のすく快勝。日本ハム・新庄剛志監督はドヤ顔で切り出した。「選手もオーダーもガラリと変えて勝ちましたよ。何か？」。用兵がハマって１２安打９得点。「こんな面白い戦い方を選手たちのおかげでさせてもらっている」とナインを称賛した。前日スタメン落ちの郡司が二回に先制ソロで点火すると、三回には、そろってスタメンは６試合ぶりの五十幡＆矢沢の１、２