俳優の多部未華子（３６）がＷＯＷＯＷ「連続ドラマＷシャドウワーク」（１１月２３日放送・配信スタート。日曜、後１０・００）に主演することが４日、分かった。原作は江戸川乱歩賞作家・佐野広実氏のミステリー。多部演じる主婦がＤＶ被害に苦しむ女性たちとの共同生活の中で自分を取り戻していく。夫からの壮絶なＤＶにより人生を狂わされた役柄を前に、多部は「久しぶりにすごく重めのドラマに参加できるなということ