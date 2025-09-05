JR四国によりますと、JR予讃線（松山駅～宇和島駅間）、土讃線（多度津駅～高知駅間）、予土線（江川崎駅～松山駅間）では、大雨の影響により、以下の列車が運休となると発表しました。 【写真を見る】【台風情報】JR土讃線特急「南風2号・3号」などが運休特急「宇和海」「しまんと」も一部列車で【5日午前5時8分発表】 予讃線（松山駅～宇和島駅） ○特急列車（下り）宇和海１号八幡浜駅&#65374