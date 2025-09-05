長引く物価高への対策が争点だった参院選。対策の一つとして挙げられたのが、ガソリンの暫定税率廃止だ。廃止の実現に向けて与野党が協議を進める一方、代わりの財源の確保について議論は平行線をたどっている。ガソリン価格をめぐる動きを取材した。 ■ガソリン価格 2週連続の値下がりも高値続く 新潟市西蒲区にあるガソリンスタンド。レギュラーガソリン1Lあたり161円と、県内の平均価格よりも安いことから続々と給油