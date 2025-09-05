北海道・釧路警察署は2025年9月4日、釧路市の16歳の少年と会社員の父親(49)を道路運送法違反の疑いで書類送検しました。親子は2025年7月6日、父親の自宅で、バイクのマフラーを取り外し、基準に適合しない長さ約1.2メートルの鉄パイプを取り付けた不正改造の疑いがもたれています。2人とも容疑を認めているということです。このうち少年は8月7日午前0時ごろ、釧路市内の歩道上で騒音の苦情で駆け付け、バイクの前に立