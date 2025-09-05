北海道・江差町は、砂川地区で8月29日に捕獲し、駆除したクマについて、町内でスイカなどを食い荒らしていた個体とDNA型が一致したと明らかにしました。江差町では8月、畑でスイカが食い荒らされるなどクマの被害が相次ぎ、8月29日に同町砂川地区で箱わなにかかったオスのクマ1頭が駆除されました。町によりますと、道総研が駆除したクマについてDNA鑑定を行った結果、同町橋本地区や南浜地区、砂川地区、上ノ国町北村地区で、スイ