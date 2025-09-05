今年5月、名古屋市に住む30代男性に嘘をつき、現金1200万円を騙し取った疑いで富山県に住む男女2人が逮捕されました。特殊詐欺（オレオレ詐欺）の疑いで逮捕されたのは、いずれも富山県滑川市に住む派遣社員の男(29)と無職の女(21)です。2人は氏名不詳者らと共謀の上、名古屋市に住む30代男性が携帯電話のコンピューターウィルス感染拡散に伴う調査費用名目などで現金などをだまし取られていることに乗じて、更に現金