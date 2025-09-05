日本銀行新潟支店は9月3日の会見で県内景気について「原材料高の影響を受けつつも持ち直している」との基調判断を示しました。 【日本銀行新潟支店平形尚久 支店長】「新潟県経済は、原材料高の影響を受けながらも持ち直しが続いている」9月3日に開かれた会見で、県内の金融経済動向について基調判断を示した平形尚久支店長。個人消費については、物価高により一部弱い動きとなり、プライベートブランドや特売品を選ぶ節