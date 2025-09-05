「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）左翼席に陣取る虎党のボルテージをさらに上昇させた。七回、一気呵成（かせい）の波に阪神・森下翔太外野手も乗った。近本の適時二塁打で４点リードに広げ、なお１死二、三塁のチャンス。舌なめずりするように打席へ向かうと、左腕・橋本のスライダーを強振。快音を残した打球は左中間を深々と破り、２者を生還させた。二塁上、ベンチの仲間に向けたおなじみのポーズに自信が漂