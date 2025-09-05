楽天はエースの早川が、出場選手登録を再び外れた。3日の西武戦で61日ぶりに先発したが、今季最短の2回1/3を7安打6失点KO。「現状を素直に受け止めるしかない。大事な時期に申し訳ないです」と肩を落としていた。今季は2年連続で開幕投手を任されたが出力が上がらず、12試合で2勝8敗、防御率4・35。4・5ゲーム差で3位オリックスを追う中、昨季11勝を挙げた左腕が無念の今季4度目の登録抹消となってしまった。