西武の高橋が5日のロッテ戦に先発する。前回8月29日のオリックス戦は7回を今季ワースト7失点と崩れただけに「初回から自分の球を投げ込んでいきたい」と立ち上がりを重視する。チームは2連勝中で3位オリックスまでは6ゲーム差。逆転CS進出へ「チームに良い流れを持ち込めるように一人一人の打者に大胆に攻めていきたい」と力を込めた。