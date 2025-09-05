今年8月、新潟県長岡市に住む70代女性が現金350万円をだまし取られる被害がありました。警察は特殊詐欺事件として捜査しています。被害に遭ったのは、長岡市に住む70代の女性です。今年8月22日、大阪府警の警察官を名乗る男から被害女性の携帯に、「＋」で始まる国際電話番号から「あなたは大阪の商業施設で発生した振り込め詐欺の犯人グループの一員と疑われている」と電話がありました。その後、電話を代わった検察庁職員