「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）待ちわびていた一打が、ここぞの場面で出た。復活を願っていた虎党が沸きに沸く。二塁に到達した阪神・近本光司外野手は穏やかな表情を浮かべた。「ヒット打ててよかったです」３点リードの七回無死一、二塁。１ボールから橋本の１４９キロ直球を力強く振り抜いた。捉えた打球は右翼線へ。二走・梅野が生還。貴重な追加点を挙げ、８月１５日・巨人戦以来、１５試合ぶりの打点