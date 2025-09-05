東京電力の小早川社長が9月4日、新潟県柏崎市の桜井市長と面会。小早川社長は6号機が再稼働されれば、2年を待たずに1～5号機の廃炉を含む検討を行う方針を示し、桜井市長は条件が整えば6号機の再稼働を容認する考えを表明しています。 4日、柏崎市の桜井雅浩市長と面会したのは、東京電力の小早川智明社長です。【東京電力小早川智明 社長】「市長から頂戴していた確認事項に関して、当社の考え方・方向性についてとりま