¥»£²°Ì¡¦µð¿Í¤¬£´Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê´ôÉì¡Ë¤Ë£±¡½£±£²¡Ê£¸²ó±«Å·¥³¡¼¥ë¥É¡Ë¤ÇÂçÇÔ¡££³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò£±¡¦£µ¥²¡¼¥à¤Ë½Ì¤á¤é¤ì¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤¬½øÈ×¤ËÅê²õ¤·¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤âÇò´ú¤ò¾å¤²¤ë¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¤«¤±¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿ÀèÈ¯¤ÎËôÌÚ¤¬£´²óÅÓÃæ£µ¼ºÅÀ£Ë£Ï¤È¤Ê¤ê¡¢¸å¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿£²ÈÖ¼ê¡¦Àô¤âÂ¼¾å¤ËËþÎÝÃÆ¤òÈïÃÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¤³¤Î²ó£´¼ºÅÀ¡££´²ó¤Þ¤Ç¤Ë£¹ÅÀ¤ò¼º¤¦ÂçÎÌ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£