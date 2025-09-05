【モデルプレス＝2025/09/05】「ROIROM（ロイロム）」として活動する本多大夢（HIROMU）と浜川路己（ROI）による日本テレビ系初の冠番組「ROIROM ROAD（ロイロム ロード）」が、9月5日、12日の2週にわたり放送される。ここでは、第1話（24：30〜24：59）の見どころを紹介する。【写真】涙を流した思い出のレッスン場で踊るROIROM◆ROIROM、“ルーツの地”沖縄で2人旅ROIROMは人気オーディション番組で脚光を浴びた本多と浜川による