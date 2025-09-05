◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が４日（日本時間５日）、中５日で６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦に先発することが決まった。球団が発表した。登板２日前のこの日はパイレーツ戦の試合前にブルペン入り。約２０球を投じ、最後は大雨が降ってきたため切り上げた。オリオールズでは菅野智之投手（３５）が中６日で７日（同