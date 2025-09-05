中山日曜5Rではサムシングニュー（牡＝鹿戸、父エイシンフラッシュ）が上々の動き。3日は今週から復帰する柴田善を背にWコースで5F68秒8〜1F12秒0（強め）。先輩シュバルツクーゲル（4歳オープン）に1馬身遅れで食らいついた。鹿戸師は「オープン馬相手でつらかったと思うけど、いい稽古ができた。穏やかな性格で順調にきている」と好走を願っていた。