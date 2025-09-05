秋の阪神開幕初日の5R（芝1400メートル）で初陣を迎えるエバイダンス（牝＝鈴木孝、父ダイワメジャー）は春のゲート試験を合格後、いったん放牧に出された。8月上旬に入厩後はじっくり乗り込まれ、CWコース併せ馬の最終追いは馬なりのまま6F84秒5〜1F11秒6をマークして併入した。鈴木孝師は「もう少し距離はあっていいかもしれないけど癖がなくて扱いやすい。調整はすこぶる順調」と期待を寄せた。