◇セ・リーグ広島0-1DeNA（2025年9月4日マツダスタジアム）2度にわたる中断の末に6回表2死一、二塁で降雨コールドとなり広島は、3位・DeNAとのゲーム差が2に開いた。先発・高は先発としてはプロ最短5回2/3で降板。3安打1失点に抑えながら完投でプロ初黒星を喫した。降雨で自慢の制球が乱れ、2四球を与えた3回2死一、二塁で52分間の中断。再開後、桑原に左前先制打を許し「内容が悪い。四球で走者を出し、中断明けの一番